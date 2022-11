Po krajši prekinitvi se je nadaljevalo ekipno državno prvenstvo v prvi namiznoteniški ligi. V petem krogu 1. SNTL za moške sta bila na sporedu dva derbija, in sicer je v Puconcih s 4:2 slavil Inter Diskont I, v Novem mestu pa je ŠD SU premagal Maribor s 4:0. Z maksimalnim izidom je doma proti Tempo prišla tudi Savinja, v gosteh pa sta s 4:1 slavila Krka in Mengeš. Novomeščani so bili boljši od Ve ...