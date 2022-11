Ena od posebnosti območja Bizeljskega v občini Brežice so repnice, jame, izkopane v kremenov pesek. V njih so nekoč čez zimo shranjevali repo, ki je bila glavna krma za živino, po opustitvi tovrstnega načina shranjevanja pa so jih zaradi njihove stalne temperature in vlage marsikje spremenili v prostor za shranjevanje in pokušino vin. preberite več » ...