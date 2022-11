Okrnjeni Maribor v gosteh brez težav premagal Sežano 24ur.com Mariborčani so, čeprav so med drugim zaradi poškodb in bolezni manjkali Josip Iličić, Nemanja Mitrović, Max Watson in Roko Baturina, v vetrovni Sežani hitro postavili temelje za sedmo zmago sezone, s katero so skočili na peto mesto. Dobro formo je potrdil Marko Tolić, ki je v prvih 12 minutah dvakrat zadel, nato pa še enkrat podal, v drugem polčasu pa prispeval še svoj tretji gol na tekmi. Tabor,...

