Nove prepovedi: 'Kopalnice imajo doma,' ne smejo vaditi z moškimi 24ur.com Talibanski režim je ženskam v Afganistanu prepovedal tudi vstop v telovadnice in javna kopališča, saj da 'imajo kopalnice doma' in da ni primerno, da telovadijo z moškimi. Nekaj dni prej so ženskam prepovedali vstop v parke in zabaviščne parke.

