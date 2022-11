V soboto, okoli 13. ure so bili policisti obveščeni o ropu v centru Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec pristopil do stojnice in z nje odtujil kozarec medu. Oškodovanec je storilca ustavil, ta pa ga je udaril s kozarcem in s kraja zbežal. Oškodovanec je pri tem zadobil lažje poškodbe. Opis: moški star med 40 in 50 let, suhe postave, daljših skodranih las,

nosil je kapo in temnejša obla ...