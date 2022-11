Voznica avtomobila prevozila rdečo luč in trčila v voznika skuterja 24ur.com Okoli 18.30 ure se je na križišču Prešernove ceste in Šubičeve ulice zgodila prometna nesreča. Kot so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana, je voznica osebnega vozila v križišče zapeljala, ko je na semaforju gorela rdeča luč, ter trčila v voznika skuterja. Ta se je v nesreči lažje poškodoval.

