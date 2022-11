Umrl je Keith Levene, kitarist in ustanovni član zasedbe The Clash RTV Slovenija Poslovil se je Keith Levene, ustanovni član The Clash v 70. letih preteklega stoletja, ki pa je skupino zapustil, še preden je ta dosegla večji uspeh. Pozneje je bil tudi kitarist zasedbe Public Image Ltd. in je sodeloval z Red Hot Chili Peppers.

