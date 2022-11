Neporažene Francozinje Črnogorkam zadale prvi poraz Sportal Na nedeljskem derbiju evropskega prvenstva v rokometu za ženske v skupini v Skopju so Francozinje zanesljivo, s 27:19, odpravile Črno goro in ji zadale prvi poraz. Na popoldanski tekmi sta se Nizozemska in Španija razšli z remijem (29:29). Slovenke se bodo v ponedeljek ob 18. uri na pomembni tekmi v Stožicah zoperstavile branilkam naslova Norvežankam.

