Russell poskrbel za prvo zmago v karieri in Mercedesovo prvo v sezoni Ekipa Britanec George Russell (Mercedes) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Braziliji. Zanj je to prva zmaga v karieri. Na drugem mestu je predzadnjo preizkušnjo sezone končal njegov moštveni sotekmovalec in rojak Lewis Hamilton, tretji je bil Španec Carlos Sainz (Ferrari).



