Kako se bo v revanši na hud poraz z Washingtonom odzvala Tampa? SiOL.net Nedelja v ligi NHL prinaša šest tekem. Še drugič v nekaj dneh si bosta nasproti stala Tampa Bay Lightning in Washington Capitals, a tokrat na Floridi. Pred dnevi so Ovečkin in druščina doma zmagali s 5:1, kako bo tokrat? Vodilni Boston Bruins bo novo zmago napadel doma proti Vancouvru, Seattle Kraken bo odlično sezono nadaljeval proti Winnipeg Jets.

