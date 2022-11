Danes prva izplačila draginjskega dodatka za otroke Vlada RS Danes bodo izvedena prva izplačila draginjskega dodatka za otroke, ki ga je Vlada sprejela s ciljem, da se v času draginje pomaga družinam upravičenim do otroškega dodatka. Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini, za katere je upravičena do otroškega dodatka. Družine bodo prejele dve ločeni nakazili, eno za otroški dodatek in eno za draginjski dodatek za otroka.

Sorodno













Omenjeni otroški dodatek Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Anže Logar

Borut Pahor

Janez Janša

Robert Golob