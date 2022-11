Hrvaška in italijanski novinarji ne pričakujejo sprememb v odnosih s sosednjima državama RTV Slovenija Novinarji tujih medijev, ki so nedeljske predsedniške volitve spremljali v uradnem medijskem središču v Ljubljani, po izvolitvi Nataše Pirc Musar za novo predsednico države ne pričakujejo sprememb v odnosih med Slovenijo in sosednjimi državami.

