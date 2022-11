Miro Petek: »Mnogim se bo kolcalo po Pahorju.« Tino Mamić: »Zmaga medijev.« Družina Razplet drugega kroga predsedniških volitev – volivke in volivci so s skoraj 54 % glasov na čelo države ustoličili dr. Natašo Pirc Musar, dr. Anže Logar je prejel več kot 46-odstotno podporo – je Tino Mamić ocenil kot »poraz demokrata in zmago globoke države«. Miro Petek pa je prepričan, da predsednica na novi funkciji »prej ko slej ne bo več poslušna političnemu omrežju, ki jo je nastavilo«.