V Melaminu našli lokacijo za selitev dela proizvodnje 24ur.com Pol leta po nesreči v kočevskem Melaminu, ki je zahtevala sedem življenj, so v podjetju našli lokacijo, kamor bi preselili del proizvodnje. Za najbolj primernega se je izkazalo območje Kočevje - sever, ki je dovolj oddaljeno od bližnjih naselij in hkrati dovolj veliko, so sporočili.

