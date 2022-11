Vozniki tovornjakov do konca oktobra udeleženi v več kot 2000 nesrečah Dnevnik Vozniki tovornih vozil so bili do konca oktobra udeleženi v 2014 prometnih nesreč, pri čemer so jih povzročili 1285 oz. skoraj dve tretjini. V njih je življenje izgubilo šest ljudi, med njimi pet voznikov tovornih vozil, 39 oseb je bilo hudo...

Sorodno Omenjeni Evropska komisija Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Anže Logar

Janez Janša

Borut Pahor

Tatjana Bobnar