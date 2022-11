Odštevamo do tradicionalnega slovenskega zajtrka Družina

Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga bomo obeležili v petek, 18. novembra, sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Glavni namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.

