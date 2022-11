Huje poškodovana kolesarja Primorski dnevnik V Vidmu je 50-letni kolesar danes bil huje poškodovan v trčenju z avtomobilom. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Včeraj zvečer se je huje poškodoval tudi 60-letni kolesar v Manzanu. Na deželni cesti, ki povezuje kraja Buttrio in Manzano, je bil v krožišču vpleten v nesrečo z avtomobilom. Reševa ...

Sorodno Omenjeni Helikoptersko reševanje Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Anže Logar

Janez Janša

Borut Pahor

Tatjana Bobnar