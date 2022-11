Christina Applegate o predčasnem koncu kariere: To je zelo verjetno 24ur.com Christina Applegate je v svet filma in televizije vstopila kot deklica in zaigrala v številnih uspešnicah, ki so zaznamovale mladost marsikaterega gledalca. Igralka, ki je preteklo leto prejela diagnozo multiple skleroze, pa je v nedavnem intervjuju razkrila, da se bo njena kariera zaradi bolezni 'zelo verjetno' predčasno končala.

Sorodno





Omenjeni Apple

New York Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Anže Logar

Janez Janša

Borut Pahor

Tatjana Bobnar