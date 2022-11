Ši in Biden na prvem srečanju od Bidnove izvolitve: Svet od Kitajske in ZDA pričakuje več. RTV Slovenija Ob robu srečanja skupine G20 na Baliju sta se prvič od izvolitve ameriškega predsednika srečala Joe Biden in njegov kitajski kolega Ši Džinping. Slednji je dejal, da trenutno stanje odnosov med državama ni v njunem interesu.

Sorodno