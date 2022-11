Težko pričakovano srečanje Šija in Bidna: Svet od Kitajske in ZDA pričakuje več RTV Slovenija Ameriški predsednik Joe Biden in kitajski voditelj Ši Džinping sta se na Baliju sestala na prvem srečanju, odkar je Biden lani zasedel predsedniški položaj, in se strinjala glede pomena premoščanja razlik ter izogibanja konfliktu.

Sorodno