EU uvedla dodatne sankcije proti Iranu, tudi proti notranjemu ministru Dnevnik Zunanji ministri Evropske unije so danes uvedli dodatne sankcije proti Iranu zaradi smrti 22-letne Mahse Amini in nasilnega zatiranja protestov, ki so izbruhnili po njeni smrti v policijskem pridržanju. Na seznam sankcioniranih so dodali 29...

Sorodno