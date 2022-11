Na zadnji tekmi za vilo slavili Triglavani, ki so ob dodatni nagradi točili solze #video SiOL.net Zadnja tema za vilo se je odvila na polotoku Palmilla, kjer stoji poligon Krpanova laguna. Po treh tednih so na tej tekmi spet slavili Triglavani, ki so si poleg udobnega domovanja priborili še najboljšo dodatno nagrado doslej.

Sorodno