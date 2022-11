Sekulić: 'Kar oni počnejo ni samoumevno, ampak bolj na meji herojstva' 24ur.com Slovenija je na četrti kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo na krilih Morgana Jordana (22 točk, 13 skokov) in Žige Samarja (14 točk, 12 podaj) premagala Nemčijo (81:75). Pomlajeno moštvo je odlično vodil tudi izkušeni Edo Murić (14 točk), ki ne dvomi: "Dokler bom sposoben in bo srce na pravem mestu bom prišel in se boril za Slovenijo".

