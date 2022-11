Na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so do 29. oktobra v Sloveniji potrdili šest primerov okužb s koronavirusno različico BQ.1 in 29 primerov okužb z različico BQ.1.1. Delež obeh, predvsem druge, narašča, so pojasnili za STA. Obe podrazličici doslej predstavljata manj kot 10 odstotkov sekvenciranih primerov. Poleg podrazličice BQ.1.1 rahel trend naraščanja opažajo tudi p ...