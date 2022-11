Ob 3.15 je v Lackovi ulici v Mariboru osebno vozilo v krožišču zapeljalo s ceste in trčilo v drog javne razsvetljave. Gasilci JZGB Maribor so zavarovali kraj, na vozilu odklopili akumulator in posuli absorbent po izteklih tekočinah na cestišču. Poškodovanih ni bilo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.