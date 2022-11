V teh dneh predčasno glasovanje za lokalne volitve Celje.info Serija volilnih opravil v tem letu se nadaljuje, saj imajo od danes volilni upravičenci po posameznih občinah možnost predčasno glasovati na volitvah za župane v prvem krogu, člane občinskih svetov in svetov krajevnih skupnosti. Predčasna glasovanja so lahko v torek, sredo in četrtek, vendar se posamezna občinska volilna komisija odloči v katerem od terminov bo izpeljala ta del volitev. Dobrna: SR ...

Sorodno















Omenjeni Celje

Terme Dobrna Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Zoran Janković

Tanja Fajon