#video Boston do sedme zaporedne zmage in vrha lestvice Dnevnik Košarkarji Boston Celtics so trenutno najbolj vroča ekipa v severnoameriški ligi NBA. Za sedmo zaporedno zmago so na domačem parketu ugnali Oklahoma City Thunder s 126:122. S tem so na vrhu vzhodne konference prehiteli Milwaukee Bucks, ki so doma...

