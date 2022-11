Dvoličnost Tanje Fajon: V Bruslju jo skrbi, da bi Slovenija postala migracijski žep, doma se posmehuje tistim, ki na to opozarjajo Nova24TV Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon se je včeraj udeležila zasedanja zunanjih ministrov EU, v katerem je malodane priznala, da odnos vlade Roberta Goloba do ilegalnih migracij daje porazne rezultate. “Ko bo Hrvaška vstopila (op. a. v schengensko območje), si ne želimo, da bi porastom nezakonitih prebežnikov, priseljencev, beguncev Slovenija postala nekakšen žep,” je povedala v Bruslju in doda ...

Sorodno