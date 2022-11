Jay Leno po nesreči: Imam resne opekline, ampak sem v redu 24ur.com Nekdanji televizijski voditelj Jay Leno bo potreboval nekaj časa, da bo okreval po nesreči, v kateri je utrpel opekline obraza. Zvezdnik se je poškodoval, ko je v njegovi garaži zagorel avtomobil, Lena pa so hospitalizirali. Sedaj se je oglasil tudi 72-letni komik, ki je svojim oboževalcem sporočil, da so opekline težje in bo potreboval nekaj časa za okrevanje.

Sorodno





Omenjeni Las Vegas Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Borut Pahor

Anže Logar

Janez Janša

Robert Golob