S Policijske uprave Celje so sporočili, da je včeraj, okoli 17.20 ure, v križišču Mariborske ceste in Kovinarske ulice v Celju (pri bencinskem servisu OMV), prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznica vozila Ford C-Max temne barve in voznik vozila Kia Ceed modre barve. Ker si izjavi udeleženih voznikov nasprotujeta, zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče, morebitne očivi ...