(VIDEO) Psi, zobiji in živalska farma – Nad izjavo Helene Milenkovič, predsednice stavkovnega odbora na RTV-ju, o “gospodarju”, ki ga je pozvala “naj odpokliče svoje pse,” se je danes odzval tudi Aleš Hojs topnews.si “Ne bomo pristali ne na šikaniranja, ne na poniževanja, ne na deprofesionalizacijo poklica. Tisti, ki to zagovarjajo, naj odidejo takoj. Javnost jim ne zaupa, zaposleni jim ne zaupajo. Gospodar, odpokliči svoje pse. Hvala vsem,” je včeraj izjavila predsednica koordinacij in stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković. Izjava je takoj postala viralna in sprožila veliko […]...

Sorodno





Omenjeni Aleš Hojs Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Borut Pahor

Tanja Fajon

Robert Golob

Anže Logar