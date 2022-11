Voznik v Šempetru pri Gorici trčil v brežino in umrl 24ur.com 44-letni voznik osebnega vozila se je najverjetneje prometno ponesrečil, ker se mu je nenadoma poslabšalo zdravstveno stanje. Kot so ugotovili novogoriški policisti, je voznika zaneslo z vozišča, zapeljal je čez krožni otok in na kocu pa trčil v brežino na nasprotnem voznem pasu. Kljub temu, da so ga oživljali reševalci in ga odpeljali v bolnišnico, je ponesrečenec umrl.

