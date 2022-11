Novo upanje za ogrožene slovenske ptice: zbrali 45.000 evrov za nakup gozdov 24ur.com Iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so sporočili veselo novico. Uspelo jim je zbrati 45.000 evrov, s katerimi bodo kupili gozd in ga vrnili naravi z namenom, da ohranijo ogrožene vrste gozdnih ptic. Gre za t.i. gozdne specialiste, ki lahko preživijo le v neokrnjenih gozdnih ekosistemih. Ker je njihovo stanje alarmantno, potrebujejo takšne ukrepe, da jih ohranimo in jim ...

Sorodno Omenjeni Zares Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Borut Pahor

Robert Golob

Tanja Fajon

Anže Logar