V občinah Postojna in Pivka le po en županski kandidat RTV Slovenija V notranjskih občinah Postojna in Pivka ne bo prišlo do zamenjave na županskem mestu. V obeh je namreč le en županski kandidat, to sta zdajšnja župana Igor Marentič v Postojni in Robert Smrdelj v Pivki.

