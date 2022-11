Ilirska Bistrica: v župansko tekmo znova Rojc, pa tudi Grbec, Černigoj in Kovačič RTV Slovenija Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc se poteguje za četrti mandat, in sicer s podporo skupine volivcev. Njegovi tekmeci so Dušan Grbec (SDS), Andrej Černigoj (NSi) in Gregor Kovačič (s podporo volivcev).

