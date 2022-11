Sodijo italijanskemu pisatelju Savianu: Pred leti je Melonijevo oklical za “pra***” Nova24TV Na sodišču v Rimu so pričeli soditi znanemu italijanskemu novinarju in pisatelju Robertu Savianu, ki je obtožen razžalitve predsednice vlade Italije Giorgie Meloni. Voditeljico stranke Bratje Italije je decembra leta 2020, ko še ni bila premierka, oklical za “prasico”, medtem ko je na TV govorila o utopitvah ilegalcev. Lokalni tožilci so proti Robertu Savianu, ki je najbolj zaslovel po knjigi z n ...

