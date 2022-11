Zlati vitezi iz Vegasa razočarali domače navijače #video Sportal V noči na sredo je bilo v ligi NHL odigranih devet tekem. Hokejisti Vegas Golden Knights, vodilne ekipe v ligi NHL, so na domačem terenu z 2:5 izgubili proti moštvu San Jose Sharks, New Jersey Devils pa so s 5:1 v gosteh nadigrali Montreal Canadiens. Več sledi ...