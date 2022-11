Neznanci razbili avto kandidatke za županjo Občine Destrnik SiOL.net Neznanci so ponoči razbili vetrobransko steklo na avtomobilu kandidatke za županjo Občine Destrnik Vlaste Tetičkovič Toplak. Ob avtomobilu so našli tudi del njenega predvolilnega programa, na katerem so storilci oskrunili njeno družinsko fotografijo. Dogodek preiskuje policija, poročajo mediji.

