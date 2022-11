Kakšnega župana si želijo župniki? Družina

V nedeljo, 20. novembra, bomo volivke in volivci na lokalnih volitvah izbirali (nove) župane in člane občinskih svetov. Kdo je na čelu občine, ni nepomembno niti za vernice in vernike, kajti tvorno sodelovanje med župnijo in Občino, med župnikom in županom, je v korist vseh.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Zoran Janković

Borut Pahor

Danijel Bešič Loredan

Luka Dončić