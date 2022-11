Na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva sta se v dvorani Podmežakla pomerila ekipi Jesenic in Celja. Jeseničani so premagali Celjane s 4:1. Hokejisti Jesenic so večino dela opravili v drugi tretjini, ko so kar trikrat merili v polno. V prvem in zadnjem delu so bili Celjani dokaj enakovredni. Prvi gol na srečanju je dosegel prav Celjan, ki igra v dresu Jesenic, Žan Jezovšek. Kljub srčni borbi ...