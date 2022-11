Dončić s čudežno trojko junak SiOL.net Dramatični dvoboji med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers se nadaljujejo. Do konca tekme je bilo le še 28 sekund, domači so vodili z 99:98, napad pa se je iztekal. Videti je bilo, da bodo Teksašani izgubili žogo, ko jo je pred avtom rešil Dončić in z neverjetno trojko popeljal svoje moštvo do lepe prednosti, ki jo do konca niso zapravili ter se veselili zmage s 103:101. Slovenski čudežni deček se je tokrat zaustavil pri 35 točkah, 11 skokih in petih asistencah, Dallas pa je skoraj zapravil prednost 25 točk, ki jo je imel ob koncu prvega polčasa.

