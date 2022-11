Od samega začetka sva bila skeptična o smiselnosti digitalnih bonov, ki so se, na žalost, izkazali za kapitalno neumnost. Zdaj vladna služba za digitalno preobrazbo predlaga ustanovitev računalniškega sklada kot načina premeščanja digitalne vrzeli med mladimi in starimi oziroma med tistimi, ki imajo, in onimi, ki nimajo digitalnih veščin. Je novi predlog v čemerkoli boljši od starega? Da se bo ...