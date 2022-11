CEZANJEVCI – Obnovljen križ v Vogričevcih Družina

Družina Stojnšek iz Vogričevcev se je odločila, da bo po nekaj letih spet obnovila leseni križ, ki stoji na travniku pred njihovo hišo. Predniki so ga postavili po drugi svetovni vojni v zahvalo za srečno vrnitev iz vojne. V nedeljo, 16. oktobra, so se pri obnovljenem križu v Vogričevcih zbrali verniki iz župnije Cezanjevci in župnije Mala Nedelja. O pomenu križa je govoril župnik župnije Mala Ned...

