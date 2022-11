Piše: Davorin Kopše Predsedniške volitve v Sloveniji so končane. Slovenski volivci so dali več teže Nataši Pirc Musar pred Anžetom Logarjem. Predstavitve z dejstvi o enem in drugem niso zalegle. Odločalo se je na podlagi fiksne ideje, da v Sloveniji desni politični pol ne sme vladati, v predsedniški palači pa je prostor rezerviran za predstavnika levice. V Sloveniji namreč še nismo imeli nobene po ...