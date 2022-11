Po pismu zdaj še srečanje: Tina Maze in Mateja Svet končno iz oči v oči SiOL.net Ob robu dobrodelne prireditve Fundacije Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij, kjer so sinoči zbrali kar 135 tisoč evrov za pomoč mladim športnikom, sta se prvič srečali dve veliki dami slovenskega alpskega smučanja: Tina Maze, letošnja ambasadorka projekta, in Mateja Svet, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja orala slovensko smučarsko ledino na najvišji ravni.

