Dončić po pomembni trojki priznal: “Ne vem zakaj sem to naredil” Maribor24.si Dončić je zadel trojko 27 sekund pred koncem in povečal vodstvo Dallasa na 102:98. Triindvajsetletni slovenski reprezentant ostaja še naprej na vrhu lestvice strelcev v ligi NBA s povprečjem 34,4 točke na tekmo. Pri gostih je bil najboljši Paul George s 23 točkami, Nicolas Batum je dodal 22 točk, Dorian Finney-Smith pa je pri Dallasu dosegel 21 točk. Dončić je deloval nekoliko zmedeno, ko mu je us ...

