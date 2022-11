Inteligentni sistem EMUI 13 spodbuja povezovanje in sodelovanje Študent Skupaj z novim premijskim telefonom Huawei Mate 50 Pro je luč sveta ugledal inovativni operacijski sistem z novo generacijo funkcij, ki ustrezajo novi generaciji pametnih telefonov. Hitrejši in učinkovitejši EMUI 13 je ustvarjen z namenom izboljšati vse vidike uporabnikovega življenja in dela. Z uporabo Huaweieve porazdeljene tehnologije, operacijski sistem EMUI 13 brezhibno izboljšuje uporabnikov...

