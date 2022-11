Sanacija gozdov na Goriškem Krasu ocenjena na več kot 47 milijonov 24ur.com Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo Načrt sanacije gozdov, ki so bili poškodovani v požaru na Goriškem Krasu. Dokument je izdelal Zavod za gozdove Slovenije. Končni obseg poškodovanosti gozdov so naredili na podlagi prejetih aeroposnetkov Slovenske vojske in terenskega ogleda.

