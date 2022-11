Plačal je svojo ceno: bali so se, da bi zaradi Đokovića nastali protesti Sportal Zdaj so še enkrat potrdili, da bo teniški igralec Novak Đoković prihodnje leto januarja lahko igral na OP Avstralije, potem ko je avstralska vlada razveljavila njegovo prepoved izdaje vizuma. Mnogi so prepričani, da je srbski zvezdnik plačal svojo ceno.

