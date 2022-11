V petek so v Kostanjevici na Krki odprli dvorano Centra La vie, dvorano, ki je najmanjše slovensko mesto ni imelo že vse od leta 2009, ko so zaprli tamkajšnji kulturni dom. Namenjena je prireditvam z do 400 obiskovalci, del centra je tudi gostinski lokal, načrtujejo pa tudi nekatere druge dejavnosti.